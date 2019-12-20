Филадельфия, США, , 04:08 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в городе Филадельфия американского штата Пенсильвания. Об этом 19 декабря передает телеканал NBC.

На месте происшествия вспыхнул пожар. При взрыве были серьезно повреждены три жилых дома. Обстоятельства инцидента выясняются. Власти не исключили, что количество жертв может возрасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в результате взрыва в центре по уходу за инвалидами в американском городе Фармингтон один человек погиб и семеро пострадали.

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