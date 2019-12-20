Владивосток, , 03:58 — REGNUM В Приморье сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении офиса Сбербанка в городе Находка, в момент задержания он был в аэропорту и намеревался вылететь в Москву.

Читайте также: Дерзкий грабитель Сбербанка в Приморье украл 6 млн рублей

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого благодаря записям с камер видеонаблюдения банка. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что несколько раз до разбоя гражданин той же комплекции и в той же одежде, что и грабитель, наведывался в банк, и однажды он даже подъезжал к банку на внедорожнике, номер которого попал в объектив камеры, пишет VL.ru.

Как оказалось, этот гражданин собирался в ближайшее время покинуть Владивосток и купил авиабилеты в Москву. В момент задержании у мужчины изъяли 1,5 млн рублей, еще около 500 тыс. нашли у его сына.

Как сообщало ИА REGNUM, грабитель забрал около 6 млн рублей в офисе Сбербанка в Находке.