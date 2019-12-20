Иерусалим, , 02:10 — REGNUM Авиаудар по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС нанесли военные Израиля в ответ на запуск ракеты со стороны сектора Газа. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Воздушной атаке подверглись военно-морская база ХАМАС на юге сектора Газа, а также военный пункт движения на севере палестинского анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря из сектора Газа по территории Израиля была запущена одна ракета, которая была перехвачена израильскими ПВО.

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