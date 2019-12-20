Каир, , 01:58 — REGNUM Автомобиль с людьми врезался в поезд на железнодорожном переезде в Египте, сообщает Sada El Balad.

Сообщается, что пассажирский поезд протаранил автомобиль с людьми в египетской провинции Дакахлия. В результате столкновения погибли семь человек, еще четверо получили травмы. Отмечается, что среди пострадавших — трехлетний ребенок, ее госпитализировали. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября легковой автомобиль врезался в локомотив на переезде в Иркутске. В результате ДТП никто не пострадал.

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