Мехико, , 01:54 — REGNUM Трое сотрудников полиции убиты в результате нападения неизвестных в штате Пуэбла в центральной части Мексики. Об этом 19 декабря рассказал глава местной администрации Анхель Рамос, сообщает агентство La Jornada.

Убитые попали в засаду в муниципалитете Сан-Мигель-Шоштла в ходе погони за подозрительным автомобилем. Полиция ведет поиск преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря были найдены мешки с останками полицейских, похищенных при нападении неизвестных на участок полиции в городе Вильяграна.

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