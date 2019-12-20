Москва, , 01:15 — REGNUM Нападение на здание ФСБ России на Лубянке мог совершить уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, передаёт 20 декабря Telegram-канал «112».

По информации его авторов, нападавший увлекался стрельбой, и участвовал в соревнованиях МГСКК ДОСААФ. В соответствии с информацией из соцсетей, мужчина учился в Российской академии правосудия и осуществлял деятельность в области права в Подольске.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что стрельба у здания ФСБ в Москве произошла вечером 19 декабря. Нападавший был ликвидирован, однако во время спецоперации погиб один сотрудник ФСБ, ещё пятеро человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения.

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По факту стрельбы возбуждено дело по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Оно передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

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