Москва, , 01:15 — REGNUM Возгорание, возникшее на подземной парковке в столичном районе Северное Чертаново, ликвидировано, сообщает пресс-служба управления МЧС по Москве.

Сообщается, что к 23:55 возгорание было ликвидировано, окончательно потушен пожар был спустя две минуты после этого. Отмечается, что общая площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Также спасателям удалось в ходе тушения пожара эвакуировать пять газовых баллонов. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошло возгорание на автосервисе, расположенном на подземной парковке жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы. Пожару присваивали повышенный уровень сложности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве загорелся автосервис на подземной парковке