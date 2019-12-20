Ижевск, , 00:20 — REGNUM Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества республики.

Соловьев был госпитализирован ночью в первую республиканскую клиническую больницу. Также 19 декабря состоялось судебное заседание без участия бывшего главы региона, в рамках которого ему продлили домашний арест до 20 марта 2020 года.

В минздраве республики заявил, что не знают о госпитализации Соловьева, сообщает Udm-info. О состоянии здоровья бывшего главы в ведомстве также ничего неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв был задержан. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В настоящее время Соловьёв находится под домашним арестом. В ходе расследования он полностью признал вину.

К концу октября суд исследовал все доказательства, представленные стороной обвинения. Было допрошено 123 свидетеля. В уголовном деле — 65 томов. также сообщалось, что ходе слушания допросили 14 свидетелей защиты. В настоящее время по ходатайству адвоката бывшего главы рассматривают письменные показания.

Ранее Соловьева госпитализировали в сентябре текущего года. Уточнялось, что он попал в больницу в связи с обострением хронического заболевания.

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