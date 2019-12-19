Санкт-Петербург, , 23:59 — REGNUM В нескольких районах Санкт-Петербурга порывами ураганного ветра повалено 392 дерева, сообщает 19 декабря телеканал «78» со ссылкой на муниципальные службы.

По информации муниципалитета, наибольшее количество деревьев было повалено на территории Московского, Красносельского, Кировского и Петродворцового районов.

Одно из упавших деревьев повредило провода электроснабжения в городском парке, повреждения получили также четыре припаркованных автомобиля.

Люди не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 декабря в Санкт-Петербурге начался ураган, порывы ветра достигали скорости 15−24 м/с, что уже считается опасным для деревьев и подвесных конструкций.

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