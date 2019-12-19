Ижевск, , 23:57 — REGNUM По факту гибели подростка-инвалида, страдающего ДЦП (детским церебральным параличом), и его матери Можгинская межрайонная прокуратура провела проверку в Коррекционной школе №7. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Установлено, что погибший подросток был на домашнем обучении занятия проходили ежедневно, кроме четверга. С 29 ноября учителя не могли попасть домой к мальчику и провести занятия, дверь никто не открывал, на телефонные звонки не отвечали.

При этом руководителя образовательной организации об этом уведомили лишь 4 декабря. Директор школы в свою очередь не сообщил о несостоявшихся занятиях в комиссию по делам несовершеннолетних и городское управление образования.

«Таким образом, некачественно организованная работа преподавательского состава образовательной организации привела к тому, что компетентными должностными лицами не удалось организовать эффективные мероприятия по предотвращению гибели несовершеннолетнего», — заключили в прокуратуре.

По итогам проверки главе управления образования внесено представление. Решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры. При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Расследовать все обстоятельства трагедии поручил также глава Удмуртии Александр Бречалов. По поручению поручению главы региона, незамедлительно в республике начали проверять семьи, которые могли находится в аналогичной ситуации. В результате в одной из квартир в Ижевске спасли двухлетнего мальчика, мать которого скончалась неделю назад от пневмонии.