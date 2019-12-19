Сургут, Югра, , 23:53 — REGNUM В Югре полицейскими из незаконного оборота изъято 200 купюр номиналом 5 тыс. рублей и выявлен факт сбыта фальшивок. В преступлении обвиняется 36-летний житель Дагестана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2016 года наладил доставку фальшивых денег из Дагестана знакомому в Сургут. Совместно с несколькими подельниками сбывал поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей в различных торговых точках ХМАО. После реализации восьмой фальшивки, был задержан полицейскими. При обыске по месту временного проживания злоумышленника было найдено 200 купюр номиналом в 5 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с его розыском. В 2019 году он был задержан в Дагестане.

По факту он обвиняется по ч.1 ст.186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России»). Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Четверо его подельников осуждены в октябре 2018 года и отбывают наказание в колониях.