Богота, , 23:54 — REGNUM Как минимум десять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Колумбии. Об этом 19 декабря сообщает газета Tempo.

Авария произошла в ночь на 19 декабря на северо-западе страны в пригороде Медельина в департаменте Антьокия. Группа людей отправилась на вечеринку на арендованном автобусе.

Водитель не сумел справиться с управлением и допустил падение автобуса с обрыва в реку Медельин. В результате ДТП десять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Начато расследование по факту произошедшего.

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