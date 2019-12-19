Москва, , 23:45 — REGNUM Возгорание произошло на автосервисе, расположенном на подземной парковке на юге Москвы. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре в автосервисе, расположенном на подземной парковке в микрорайоне Северное Чертаново поступила в экстренные службы Москвы вечером 19 декабря. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Подземная парковка находится под жилым домом. По предварительным данным, в горящем помещении могут находиться баллоны с газом.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара в складских помещениях на юге Москвы.

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