Тверь, , 23:38 — REGNUM Энергоснабжение основной сети на территории Тверской области, нарушенное в ночь на 19 декабря из-за непогоды, восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Электроэнергия подаётся в образовательные и социальные учреждения, объекты коммунального хозяйства региона.

Заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц уточнил, что по данным на 22:00 восстановлено электроснабжение линий 110 кВ и 6−10 кВ. Энергетики продолжают ремонт участков сетей, выведенных из штатной схемы электроснабжения, аварийные работы ведут почти тысяча человек.

«Энергетики будут продолжать работу до подключения последнего потребителя. В том числе в Бологое, Калининском, Кимрском, Максатихинском районах. По мере проведения переключений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии», — уточнили в МЧС.

Штормовой ветер, пронёсшийся в ночь на 19 декабря в регионе, оставил без электроэнергии несколько населённых пунктов, в Твери ветром свалило новогоднюю ёлку.