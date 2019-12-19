Кимры, Тверская область, , 23:31 — REGNUM Бывший мэр города Кимры Тверской области арестован до 19 февраля, решение принял суд 19 декабря по ходатайству прокурора.

Как сообщил «Московский комсомолец», с ходатайством об аресте бывшего чиновника обратился прокурор в связи с неоднократным нарушением экс-мэром условий подписки о невыезде — в частности, подследственный выезжал в Москву, Тверь, Краснодарский край и даже подавал документы на новый загранпаспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель городской думы Кимр, экс-мэр проходит обвиняемым по статьям о взятке и растрате. Под следствием он находится с 2015 года. Дело дважды передавали в суд, однако оно возвращалось следователям. В августе 2019 года дело вновь было передано в суд.

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