Шарангский район, , 23:29 — REGNUM Житель Нижегородской области обвиняется по ч.1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере»). В ближайшее время дело для рассмотрения по существу будет направлено в суд, сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре мужчина с помощью бензопилы срубил две ели на особо охраняемой территории Килемарского участкового лесничества в Шарангском районе. Ущерб от его действий оценивается в 22,5 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб.

Уточняется, что санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей или в виде доли от заработка осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Пермском крае лесничества предлагали жителям срубить ель, сосну или пихту на их территории за символическую плату. Так, в зависимости от высоты ёлка стоила от 16,8 рубля до 100,79 рубля. Лесничества предлагали законно и без вреда природе срубить понравившееся дерево. Для заготовок новогодних елей отводятся специальные лесные участки, где деревья не смогут вырасти до нужных размеров и их со временем все-равно срубят с целью расчистки трассы ЛЭП, трубопроводов.