Москва, , 23:17 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об атаке на здание Федеральной службы безопасности в центральный аппарат ведомства. Об этом 19 декабря сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным следствия, в результате происшествия погиб один сотрудник спецслужбы, ещё пять человек ранены. Нападавший ликвидирован. Среди пострадавших есть один гражданский.