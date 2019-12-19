Бангкок, , 22:52 — REGNUM Посольство России в Таиланде проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших при столкновении туристического катера и прогулочной яхты в провинции Пхангнга. Об этом сообщается 19 декабря на странице дипломатического представительства в Facebook.

«Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, имеющейся у российских дипломатов, в результате инцидент погиб капитан катера — гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, столкновение двух судов в акватории Андаманского моря к востоку от острова Пхукет произошло накануне. Скоростной катер с 49 туристами на борту на полном ходу столкнулся с моторной яхтой, которой, согласно сообщениям местных СМИ, управлял российский капитан, 47-летний Александр Горбунов.

Всего, как сообщалось, пострадали 12 человек, среди которых туристы из России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.

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