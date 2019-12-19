Стокгольм, , 22:39 — REGNUM Мужчина 40 лет был осуждён Стокгольмским окружным судом за угрозы в адрес 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и её матери, оперной певицы Малены Эрнман. Об этом 19 декабря сообщает газета Katrineholms-Kuriren.

По данным районного суда, мужчина, проживающий в местечке Спаррехольм на юго-востоке Швеции, в марте и апреле текущего года отправил ряд писем с оскорблениями и угрозами в адрес Тунберг и её семьи, где предлагал Грете отказаться от её борьбы за климат.

В частности, он угрожал насилием и убийством самой экоактивистке и её матери, если Тунберг не объявит публично, что авиаперелёты не несут угрозы климату. На допросах осуждённый пояснял, что отправлял письма из-за того, что Грета слишком часто появлялась в СМИ, но при этом хотел просто напугать подростка.

Суд приговорил мужчину к девяти месяцам условного срока и 200 часам общественных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шведская экоактивистка Тунберг принесла извинения за угрозу «поставить к стенке» политиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Тунберг извинилась за угрозу «расстрелять» политиков