Москва, , 22:35 — REGNUM Торговый центр «Детский мир» в Москве 19 декабря закрылся раньше обычного примерно на час. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

«Сотрудники «Детского мира» рассказали, что им не объяснили, почему сегодня решено закрыть объект на час раньше. Им сказали, что «по техническим причинам», — рассказал корреспондент.

Сотрудники торгового комплекса сообщили журналисту, что в здание зашли сотрудники МЧС и других экстренных служб.

Отметим, что здание детского магазина располагается неподалёку от ФСБ.