Москва, , 22:24 — REGNUM Произошедшее в Москве на Лубянской площади вечером 19 декабря является терактом, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков.

«С моей точки зрения, это, конечно, теракт. Пока ещё точно не известно, что реально произошло, реальное количество нападавших и пострадавших, но отдельно хочу отметить достаточно быструю реакцию со стороны спецслужб. И то, что, в частности, одного из преступников блокировали и ликвидировали, это, безусловно, очень важно. И то, что не пострадал никто из гражданских, говорит о качественной работе сотрудников спецслужб — быстрая реакция на такой подлый удар в спину», — заявил Цветков.

По его мнению, атака была организована в преддверии Дня ФСБ.

«Но быстрая чёткая реакция все-таки позволила не допустить жертв среди гражданского населения. Их могло быть много», — считает эксперт.