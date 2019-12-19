Москва, , 22:18 — REGNUM Сотрудники Росгвардии, прибывшие к месту происшествия в районе Лубянки в Москве, приняли все меры для общественной безопасности. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства, распространённом пресс-службой.

Согласно сообщению, после получения сигнала к месту происшествия в район Лубянки незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Они «приняли все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности».

Указано, что было организовано оцепление территории, проводился осмотр территории и эвакуация граждан. Для проведения мероприятий задействовали спецподразделения Росгвардии.

«Среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.