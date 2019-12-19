Москва, , 22:06 — REGNUM Время и место нападения неизвестных на здание ФСБ в Москве не оставляет сомнений в их истинных целях. Об этом заявил адвокат Игорь Апостол.

«Время и место совершения сегодняшней атаки не оставляют никаких сомнений о том, что она была направлена против сотрудников органов государственной безопасности», — сказал Апостол.

По его словам, уже сейчас можно однозначно говорить о том, что это был террористический акт, сопряжённый с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.