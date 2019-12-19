Видное, Московская область, , 22:04 — REGNUM По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла 19 декабря в Ленинском городском округе, столкнулись маршрутное такси и трактор.

Уточняется, что все пострадавшие — пассажиры маршрутки. На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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