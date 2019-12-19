Провиденс, США, , 22:06 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Род-Айленд. Об этом 19 декабря сообщает газета The New York Times.

Стрельба произошла утром в городе Уэстерли. Стрелявший скрылся с места происшествия. В местных образовательных учреждениях и церкви введён режим ЧП. О состоянии пострадавших при стрельбе не сообщается.

На место преступления выехали сотрудники полиции. Преступник разыскивается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Уэстерли — небольшой курортный город на побережье Атлантического океана. Население города составляет около 23 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Техас.

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