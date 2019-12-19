Ростов-на-Дону, , 22:03 — REGNUM Острая кишечная инфекция была обнаружена у 25 человек после употребления продукции предприятия общественного питания «Суши-микс» в городе Шахты Ростовской области. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Предполагается, что инфекция проникла в организм пострадавших пищевым путём, пострадавшие могли отравиться блюдами японской кухни, в том числе роллами и суши, которые они заказывали в пункте общепита. Часть пострадавших госпитализированы. В настоящее время начато эпидемиологическое расследование.

По факту ЧП проверку проводят специалисты регионального отделения Роспотребнадзора и следователи следственного управления следственного комитета по региону. Был составлен протокол о временном запрете деятельности предприятия. Собранные материалы направлены в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке ростовскими следователями информации в СМИ об отравлении восьми человек японской едой, которую они приобрели в одной из торговых точек города Шахты.

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