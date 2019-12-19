Москва, , 21:16 — REGNUM Во время нападения на здание ФСБ на Лубянке знаменитый российский писатель, автор серии фантастических романов про «Дозоры» Сергей Лукьяненко оказался в книжном магазине в нескольких сотнях метров от происшествия, где проводил презентацию своей новой книги. Об этом сам писатель рассказал на своей странице в Facebook.

«Заходим — слышим звуки. «Петарды какой-то идиот в центре города взрывает», — мудро рассудил я», — написал Лукьяненко.

По его словам, сразу по окончании презентации он вышел на улицу и обнаружил, что находится в оцепленном правоохранительными органами районе. Однако, по словам Лукьяненко, ему всё же удалось выбраться из зоны оцепления.