Канберра, 19 декабря 2019, 21:12 — REGNUM В штате Новый Южный Уэльс введен полный запрет на использование открытого огня из-за катастрофических лесных пожаров, 19 декабря сообщает The Guardian.
В Новом Южном Уэльсе уже объявлена чрезвычайная ситуация — в штате не менее 100 очагов лесных пожаров.
На территории всей Австралии сейчас жаркая и сухая погода. Во вторник, 17 декабря, на континенте был побит исторический рекорд температуры.
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