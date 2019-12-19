Москва, , 21:01 — REGNUM Проверку проводят спецслужбы, чтобы определить, связано ли нападение на приёмную ФСБ в центре Москвы с перестрелкой в Марьино на Братиславской, сообщает 19 декабря Mash.

Напомним, первый инцидент произошёл 15:20 мск на улице Братиславской. Огнестрельное ранение получил 29-летний мужчина. Кто стрелял, пока не установлено.

Нападение на сотрудников ФСБ произошло вечером того же дня. Погибли сотрудник ФСБ и сотрудник ГИБДД. Троих нападавших застрелили.

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