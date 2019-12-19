Самара, , 21:06 — REGNUM Информация о том, что в одной из школ Тольятти неизвестные раздают детям сильные психотропные вещества, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в чатах родителей учеников школ Тольятти, мессенджерах и социальных сетях было опубликовано аудиообращение «учительницы» к родителям.

«Педагог» рассказала о том, что якобы в одной из школ Тольятти неизвестные раздают школьникам сильные психотропные вещества. Кроме этого, что якобы в учебном заведении был обнаружен «целый мешок с наркотиками». Аудиозапись содержала также сообщение о том, что в «городе есть центр, где уже содержатся 25 больных детей».

Отмечается, что стражи порядка провели проверку по данной информации, в ходе которой факты, озвученные в аудиосообщении? не нашли своего подтверждения.

Сообщается, что на территории Тольятти и Самарской области не зарегистрировано ни одного факта, о которых идет речь в данном сообщении.

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