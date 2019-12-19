Самара, , 21:08 — REGNUM В Самарской области ожидается сильная метель и гололедица. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днём 20 декабря по области ожидается метель и усиление ветра с порывами 17−22 м/с. А утром возможно понижение температуры воздуха до −1…−6 С. При этом на дорогах местами может образоваться сильная гололедица.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут стать причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также увеличения количества ДТП.

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