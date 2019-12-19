Москва, , 20:34 — REGNUM В ходе стрельбы на Лубянке пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на данные Минздрава.

Как сообщается, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выход из метро в сторону «Детского мира» ограничен. Соответствующую информацию озвучивают в холле станции метро «Лубянка» через громкоговорители. Также пассажирам сообщают об изменении движения общественного транспорта.