Москва, , 20:33 — REGNUM Время и место теракта, произошедшего на Лубянке, выбраны не случайно, заявил 19 декабря ветеран спецгруппы «Альфа» полковник запаса Алексей Филатов в интервью изданию «Комсомольская правда».

Автоматическое оружие, попытка захвата приёмной ФСБ и прохода внутрь здания — всё говорит о том, что это чётко спланированный теракт, отмечает Алексей Филатов.

«Это серьезный теракт, и ответственность за него возьмет какая-то крупная террористическая организация», — считает офицер.

Кроме того, нападение произведено накануне 102-й годовщины основания ВЧК/КГБ/ФСБ, и это тоже не случайное совпадение, подчёркивает ветеран спецслужб.

«Это конкретный террористический почерк, никакой это не псих. Это подготовленный человек серьезной террористической структурой», — цитирует издание его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Москве произошло нападение на приёмную ФСБ на Лубянской площади.

Российские спецслужбы уже квалифицируют это нападение как террористический акт.

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