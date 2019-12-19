Тбилиси, , 20:36 — REGNUM Сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне ранили неизвестные в центре Тбилиси. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Цотне Гамсахурдия был ранен и госпитализирован. Информация о характере ранений и о состоянии пострадавшего не сообщается.

В МВД не дают комментариев и о том, были ли установлены личности нападавших и задержаны ли они. В настоящее время сотрудниками МВД было возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного убийства.

Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одного из лидеров партии «Европейская Грузия», который заявил о нападении на него в аэропорту, обвинили в насилии.

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