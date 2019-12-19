Москва, , 20:17 — REGNUM Один из погибших в результате стрельбы на Большой Лубянке в Москве — сотрудник ФСБ, сообщает 19 декабря Mash.

Напомним, до сих пор сообщалось, что в результате нападения на ФСБ на Лубянке погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко.

Также сообщалось, что один из сотрудников российских служб получил ранение в голову и находится в реанимации.

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