Москва, , 20:09 — REGNUM Людей, которые находились в близлежащих зданиях на момент начала стрельбы на Большой Лубянке (Москва), начали выводить на улицу, сообщает 19 декабря Mash.

Люди покидают помещения — офисы, кафе, в которых они оказались закрыты из-за происходящего на улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту нападения на сотрудников ФСБ 19 декабря возбуждено уголовное дело. В результате нападения один человек погиб. Нападение квалифицировано как теракт.

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