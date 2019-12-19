Москва, , 20:09 — REGNUM В нападении на приёмную ФСБ в Москве участвовали трое неизвестных, сообщает 19 декабря RT.

Преступники в 18:10 мск открыли огонь из автоматов внутри здания приёмной. В ходе перестрелки с охраной двое из них были убиты.

Ещё один злоумышленник успел убежать на улицу, где продолжил стрельбу, в результате которой погиб сотрудник ГИБДД, оказавшийся в этот момент у здания приёмной.

Пробежав около 300 метров, преступник забаррикадировался в одном из помещений дома №2 по улице Большая Лубянка. В перестрелке с бойцами ЦСН ФСБ и СОБР он был ликвидирован примерно в 19:15 мск.

Личности убитых преступников устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, российские спецслужбы уже квалифицируют это нападение как террористический акт.

Читайте ранее в этом сюжете: На Лубянке нейтрализован человек, напавший на приёмную ФСБ