Москва, 19 декабря 2019, 20:09 — REGNUM В нападении на приёмную ФСБ в Москве участвовали трое неизвестных, сообщает 19 декабря RT.
Преступники в 18:10 мск открыли огонь из автоматов внутри здания приёмной. В ходе перестрелки с охраной двое из них были убиты.
Ещё один злоумышленник успел убежать на улицу, где продолжил стрельбу, в результате которой погиб сотрудник ГИБДД, оказавшийся в этот момент у здания приёмной.
Пробежав около 300 метров, преступник забаррикадировался в одном из помещений дома №2 по улице Большая Лубянка. В перестрелке с бойцами ЦСН ФСБ и СОБР он был ликвидирован примерно в 19:15 мск.
Личности убитых преступников устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, российские спецслужбы уже квалифицируют это нападение как террористический акт.
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