Малабо, 19 декабря 2019, 20:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами у побережья Экваториальной Гвинеи. Об этом 19 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зарегистрированы в 15:25 по всемирному координированному времени (18:25 мск). Очаг подземной стихии залегал на глубине 10 км.
Ближайший крупный город рядом с эпицентром — Бата (население более 173 тыс. человек) располагался в 172 км на восток от эпицентра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое было зафиксировано у берегов Гватемалы.
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