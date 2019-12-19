Малабо, , 20:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами у побережья Экваториальной Гвинеи. Об этом 19 декабря сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:25 по всемирному координированному времени (18:25 мск). Очаг подземной стихии залегал на глубине 10 км.

Ближайший крупный город рядом с эпицентром — Бата (население более 173 тыс. человек) располагался в 172 км на восток от эпицентра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,9, которое было зафиксировано у берегов Гватемалы.

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