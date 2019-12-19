Москва, , 20:05 — REGNUM В центре Москвы, где вечером 19 декабря произошло нападение на приёмную ФСБ, изменилось движение. Об этом сообщили в Информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Движение по улицам Большая Лубянка, Солянка, Лубянскому проезду, Звонарскому проезду перекрыто. Объезжайте по Неглинной улице в сторону Садового кольца и по Мясницкой улице в сторону Театрального проезда и Новой площади», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что московское метро работает в штатном режиме, а на станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход и выход по требованию правоохранительных органов.

Автобусы №№М2, М3, М5, М7, М8, М9, М10, М27, а также №№38, 101, 122, 144, 158, 904, К и электробусы Т25 временно ходят изменёнными маршрутами.