Уфа, , 20:11 — REGNUM Коммунальные службы в Уфе переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

19 декабря в городе выпал обильный снег.

По словам чиновников, в настоящее время городские коммунальные службы работают по усиленному третьему режиму. Рабочие устраняют последствия снегопада.

В ночь с 19 на 20 декабря на уборку дорог столицы Башкирии выехали более 260 единиц коммунальной техники и вышли около 70 рабочих управления коммунального хозяйства и благоустройства.

Кроме этого, дороги сейчас убирают 11 единиц техники МУП «Горзеленхоз» и 10 рабочих этого предприятия.

Отмечается, что главные магистрали Уфы чистят от выпавшего снега колонны спецтехники, которые движутся друг за другом.

Проезжие части, спуски, подъемы и мосты обрабатывают противогололедными материалами. Администрация города Уфы просит жителей убрать свои машины с дорог, поскольку это мешает уборке снега.

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