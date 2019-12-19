Кострома, 19 декабря 2019, 20:02 — REGNUM В Костроме во время проверки ветеринарных сопроводительных документов ФГИС «Меркурий» обнаружено более полутонны поддельной красной икры, — сообщает Россельхознадзор по Костромской и Ивановской областям.
В магазине индивидуального предпринимателя черная и красная икра на прилавке была выставлена под маркой — ОАО «Волгореченскрыбхоз» Костромской области. При этом на предприятии красная икра не производится.
Как выяснили проверяющие, по документам в магазин поступило 330 килограммов фасованной черной икры осетровых рыб производства ОАО «Волгореченскрыбхоз» и 530 килограммов красной икры лососевых рыб производителей Сахалинской области и Камчатского края.
Предприниматель на прилавки выставила черную и красную икру под одной маркой, а именно — «Волгореченскрыбхоз». Таким образом, продавалась красная икра неизвестного происхождения.