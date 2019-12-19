Канберра, , 19:53 — REGNUM Метеорологическая служба Австралии заявила об историческом рекорде температуры на континенте, 19 декабря сообщает USA Today.

По информации метеорологов, самым жарким днем стал вторник 17 декабря, когда средняя температура днем в Австралии достигла 40,5 градусов Цельсия.

При этом рекорд может быть преодолен — в Австралии сохраняется сухая и жаркая погода, из-за которой значительные территории охвачены лесными пожарами.

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