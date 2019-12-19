Москва, , 19:35 — REGNUM Имена погибшего и двух пострадавших в результате нападения на сотрудников ФСБ в Москве на Большой Лубянке опубликовал 19 декабря Mash.

Имена пострадавших: Александр Замчалин, Павел Анисимов. Погибшим во время нападения сотрудником ГИБДД является Илья Фисенко. Он первым попал под обстрел и скончался на месте от ранений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на сотрудников ФСБ произошло вечером 19 декабря. Один из троих нападавших убит.

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