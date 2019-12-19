Москва, , 19:27 — REGNUM Неизвестный мужчина, открывший огонь из автомата у приёмной ФСБ на Лубянской площади в Москве, нейтрализован, сообщает 19 декабря Центр общественных связей ФСБ РФ.

В данный момент устанавливается личность нейтрализованного преступника.

По некоторым данным, нападавший был в бронежилете. Огонь по сотрудникам правоохранительных органов он вёл из автомата или карабина «Сайга».

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», — указано в сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря неизвестные с автоматическим оружием напали на приёмную ФСБ на Лубянской площади в Москве.

По предварительным данным, от пуль нападавших погибли два человека.

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