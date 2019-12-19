Москва, , 19:24 — REGNUM Станции метро «Лубянка» в Москве работает с ограничениями. Об этом сообщается в официальном аккаунте Московского метрополитена в Twitter.

«На станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход-выход по требованию правоохранительных органов», — отвечено в сообщении.

Также в оповещении указано, что метрополитен работает в штатном режиме.

В пресс-службе столичного метрополитена давать дополнительную информацию корреспонденту ИА REGNUM отказались, сославшись на то, что все сведения об ограничении работы метро публикуются в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря на приёмную ФСБ было совершено нападение тремя неизвестными лицами с автоматическим оружием. По имеющейся информации, один из них был убит.

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