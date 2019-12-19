Москва, 19 декабря 2019, 19:18 — REGNUM На Большой Лубянке, где произошло нападение на сотрудников ФСБ, начался штурм, сообщает 19 декабря Mash.
Отмечается, что всего нападавших было трое: один убит, второй забаррикадировался на парковке и отстреливается. Что произошло с третьим — неизвестно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник ГИБДД погиб в результате нападения неизвестных на сотрудников ФСБ на Лубянке. Ещё два человека пострадали.
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