Москва, , 19:18 — REGNUM На Большой Лубянке, где произошло нападение на сотрудников ФСБ, начался штурм, сообщает 19 декабря Mash.

Отмечается, что всего нападавших было трое: один убит, второй забаррикадировался на парковке и отстреливается. Что произошло с третьим — неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник ГИБДД погиб в результате нападения неизвестных на сотрудников ФСБ на Лубянке. Ещё два человека пострадали.

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