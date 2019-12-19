Самара, , 19:11 — REGNUM Почти 40 тысяч человек, в том числе более четырех тыс. детей остались без холодного водоснабжения в Самаре из-за утечки на трубопроводе. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщается, что крупная авария на трубопроводе диаметром 600 мм произошла в Красноглинском районе.

По сообщению пресс-службы ведомства, без холодной воды остались 237 многоквартирных жилых домов, 841 частных жилых домов, в которых проживают 39 472 человека, в том числе 4175 детей и 10 социально-значимых объектов.

В настоящее время организован подвоз воды. Ремонтные работы планируется закончить до полуночи 19 декабря.

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