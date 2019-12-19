Бангкок, , 19:09 — REGNUM 12 туристов, в том числе граждане России, пострадали в результате столкновения скоростного катера с яхтой у острова Пхукет в Таиланде. Об этом 19 декабря сообщает газета Bangkok Post.

Столкновение судов произошло 18 декабря неподалёку от острова Пхукет в провинции Пханга. Скоростной катер с 49 туристами на борту на полном ходу столкнулся с моторной яхтой, которой управлял российский капитан, 47-летний Александр Горбунов. Экипаж и пассажиры яхты не пострадали.

Всего пострадало 12 человек, среди них туристы из России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Капитан катера, гражданин Таиланда, при столкновении погиб, ещё один гражданин Таиланда числится пропавшим без вести.

Получивших травмы пассажиров перенесли с катера на борт яхты и доставили на берег острова Пхукет, где им была оказана первая помощь, а затем их отправили в больницу Thalang Hospital. Операция по поиску пропавшего без вести гражданина Таиланда продолжается.

Отмечается, что капитан скоростного катера ранее уже привлекался к уголовной ответственности за невнимательное вождение судна, повлекшее смерть пассажиров. После отбытия тюремного срока он вернулся к вождению скоростных катеров.

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