Москва, , 19:00 — REGNUM В нападении на приёмную ФСБ на Лубянке участвовали три человека, сообщает 19 декабря газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник.

По информации источника, один из нападавших застрелен. Ещё двое, после того как напали на приёмную, забаррикадировались в одном из зданий на улице Большая Лубянка.

На данный момент к месту событий прибыл спецназ со штурмовым снаряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря неизвестные с автоматическим оружием напали на приёмную ФСБ на Лубянской площади в Москве.

По предварительным данным, от пуль нападавших погибли два человека.

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