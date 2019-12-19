Москва, , 18:54 — REGNUM Движение транспорта в районе улицы Большая Лубянка в центре Москвы ограничено из-за перестрелки рядом с комплексом зданий ФСБ России. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

«Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря неизвестные устроили стрельбу на Лубянской площади у приёмной ФСБ России. По предварительным данным, в результате стрельбы есть погибший и пострадавшие. Подробности произошедшего уточняются.

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